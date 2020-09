Polícia de São Manuel prende homens suspeitos de venderem drogas em festa da cidade

A Polícia Militar registrou nesta sexta-feira, dia 11, um caso de tráfico de drogas em São Manuel. Após denúncia de drogas na Agência dos Correios de São Manuel, o Comandante da 2°CIA PM solicitou apoio do canil Setorial de Botucatu para verificar os fatos.

Os policiais foram até a agência dos Correios, fizeram contato com a gerência e após a varredura dos cães, os mesmos confirmaram drogas no interior de uma caixa. De posse do endereço da correspondência e de informações do destinatário, iniciaram diligências no endereço.

Foi localizado um indivíduo, que foi detido com mais drogas dentro do veículo que conduzia na Avenida Theofilo Portela. O indivíduo confessou que comprou as drogas pelos Correios.

Durante a apresentação da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de São Manuel, em contato com o Delegado e com Investigadores, foi realizada nova diligência com equipes da Polícia Civil e Militar em outros locais, sendo preso um homem de apelido Careca e a localização de mais drogas.

Foi descoberto que indivíduo detido no veículo e o vulgo Careca faziam o tráfico de drogas em festas de alto poder aquisitivo. Indivíduos foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e permaneceram à disposição da justiça.