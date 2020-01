Polícia de Campinas encontra bicicletas roubadas de atletas botucatuenses

Final feliz para dois atletas botucatuenses que foram roubados em Campinas. Nesta quarta-feira, 22, as Polícias Civil e Militar recuperaram duas bicicletas dos competidores Luísa Silveira e Gustavo Puelker, ambos da equipe Instituto Brasil Ride.

No dia 10 de janeiro eles foram vítimas de um crime de roubo, quando estavam treinando no chamado Parque Ecológico. A dupla fazia o reconhecimento do traçado onde será disputada a uma etapa do Campeonato Paulista de Mountain Bike em fevereiro.

Segundo boletim de ocorrência, durante esse treino eles foram abordados por cinco criminosos. Foram roubadas as bicicletas, modelos Specialized Epic Comp Carbon masculino e feminino, além dos óculos, GPS e os celulares das vítimas.

Na oportunidade o Delegado responsável pelo inquérito policial pediu para que as informações também fossem compartilhadas nas redes sociais. O objetivo era localizar as bicicletas de competição, mas também fazer essa informação chegar aos demais competidores do país, para se evitar a revenda dos modelos, o que poderia configurar o crime de receptação.

Após quase duas semanas de investigações, o sofrimento chegou ao fim e as bikes de competição foram encontradas. Ainda não há informação se os criminosos foram detidos.