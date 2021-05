Polícia Civil recupera mais cabeças de gado após ousado esquema de furto em fazendas na região de Botucatu

O Grupo de Investigação em Área Rural da DIG Botucatu recuperou esta semana mais um lote de gado desviado de uma fazenda do município de Anhembi. Os integrantes do GIAR – Grupo de Investigações em Área Rural da Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu Dig, após intenso trabalho investigativo, localizaram mais 12 cabeças de gado furtadas.

Os animais ainda estavam em posse de um receptador, que é parente do funcionário responsável pelo esquema de desvio de gado de três fazendas de um mesmo grupo, que foi identificado em outra ação do GIAR no dia 12 deste mês.

Os policiais identificaram um sofisticado esquema criminoso, que consistia no furto e comercialização do gado das propriedades do grupo rural, aproveitando-se da confiança depositada pelo proprietário em um funcionário com 18 anos de serviço.

O prejuízo estimado em R$ 1.140.200,00 vem sendo minimizado após várias apreensões de gado, cavalos e veículo que estavam em posse dos investigados. Os bens foram restituídos ao proprietário.