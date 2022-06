Polícia Civil recupera equinos furtados do Canil Municipal de Botucatu

Uma equipe da Polícia Civil de Botucatu, através do Grupo de Investigação em Área Rural GIAR, juntamente com a equipe da delegacia de proteção a animais, recuperaram nesta segunda-feira, 06, animais que foram furtados do Canil Municipal de Botucatu.

Ao tomar conhecimento do furto os policiais passaram a investigar a ação, que ocorreu após os suspeitos cortarem o alambrado do cercado onde estavam os animais e levaram duas éguas e um burro. Ao realizar diligências, os animais foram localizados na estrada vicinal do pátio oito.

Após breve investigação, as equipes constataram que o autor do furto foi o próprio dono, por não concordar com a apreensão dos animais. Os equinos foram resgatados e restituídos ao Canil municipal.

