Polícia Civil recupera caminhão furtado em Areiópolis

Ação dos policiais dos Grupos de Investigação em Área Rural – GIAR

Os Policiais Civis integrantes dos Grupos de Investigação em Área Rural, GIAR I Botucatu e GIAR II Itatinga, em conjunto com o Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Areiópolis, recuperaram na manhã desta quinta-feira, dia 02, um caminhão furtado de um haras do município.

Durante a ação, os criminosos levaram uma égua quarto de milha de cor marrom, três bezerros da raça Sinepol de cor marrom, uma cadela da Raça Pastor Mantiqueira, além de uma roçadeira, uma motosserra, um soprador, uma cela de cavalo de cor marrom, além de outros itens de uso no trabalho diário do haras.

Além da recuperação do caminhão VW, de cor branca, levado pelos criminosos, os Policiais Civis identificaram um dos autores do furto, sendo questão de tempo a identificação e localização do grupo de criminosos e a recuperação dos animais e objetos furtados.

Segundo a Polícia Civil, o resultado positivo foi possível graças à criação do GIAR pela Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu. Assim, a Polícia Civil passou a contar com uma investigação policial focada nos crimes rurais.

“Ações desempenhada por Policiais Civis que cresceram no campo e entendem as necessidades do produtor rural e o modus operandi dos criminosos que furtam e roubam propriedades rurais, prejudicando o homem do campo”, diz nota.

Compartilhe esta notícia