Polícia Civil recupera bezerros furtados de fazenda em Botucatu

A DIG de Botucatu registrou na sexta-feira, dia 04, um caso de furto na área rural. O fato ocorreu em uma propriedade às margens da Rodovia Marechal Rondon, onde foram subtraído dois bezerros e farelo de milho.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) foi a responsável pelo inquérito. Os policiais Marcos Franco e Rafael Dellevedove, integrantes do Grupo de Investigação em Área Rural (GIAR), descobriram que o furto dos animais foi efetivado pelo funcionário da própria fazenda.

As investigações se balizaram no veículo do investigado e experiência dos policiais, que ao analisarem o carro, puderam observar vestígio característico. Tal fato deu a entender que algum bovino havia sido transportado naquele compartimento, pois havia estrume Bovino na tampa do Porta-malas, o que não normal, diz trecho de boletim de ocorrência.