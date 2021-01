Polícia Civil prende suspeito de ter praticado roubos em Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu, sob o comando do Delegado Seccional Lourenço Talamonte, realizou uma operação nesta sexta-feira, 29, em uma resposta a crimes de roubo praticados em Botucatu nas últimas semanas.

Após investigações da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade, um suspeito teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Durante a operação o homem foi preso. Ele é apontado como autor de dois crimes, sendo um contra uma adega e outro em posto de combustíveis na Marechal Rondon, região da Serra de Botucatu.

A Polícia chegou ao suspeito após diligências e pesquisa no banco de dados da Polícia Civil e as vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico. No momento da prisão, o homem que já tem passagens pela polícia, não teve como esboçar reação.

Na DIG, as vítimas foram chamadas e reconheceram o criminoso pessoalmente, com 100% de certeza. O homem foi encaminhado à cadeia de Itatinga, ficando à disposição do judiciário.