Polícia Civil prende suspeito de roubo em padaria de Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu, com apoio da Polícia Militar, prendeu nesta terça-feira, 19, o suspeito de ter praticado o roubo contra uma padaria no Jardim Brasil, em Botucatu, no dia 16 de outubro.

O suspeito, de 27 anos, que teve a prisão temporária decretada, estava foragido e foi detido durante a manhã. Ele confessou o crime e foi reconhecido pela vítima. O homem foi levado à cadeia de Itatinga, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O crime

Segundo boletim de ocorrência, no último dia 16, por volta das 8h00, ele o homem entrou em uma padaria do Jardim Brasil em Botucatu e consumiu diversas latas de cerveja.

Quando se dirigiu ao caixa, ao invés de realizar o pagamento, sacou uma faca e ameaçou a pessoa que estava no local, roubando R$ 200,00 em dinheiro. A vítima não se feriu.