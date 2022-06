Polícia Civil prende suspeito de atirar em ex-mulher no Santa Elisa em Botucatu

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira, dia 30, o homem que é suspeito de ter atirado contra a ex-mulher no Santa Elisa em Botucatu. Ele estava foragido desde então e foi localizado pela polícia em Rubião Júnior, acompanhado de um advogado.

A tentativa de feminicídio ocorreu no último domingo, 26, enquanto o homem entregava os filhos do casal para a vítima, descreve boletim. O caso foi atendido pela Polícia Militar e registrado no plantão policial na oportunidade.

Após os disparos, o acusado fugiu do local tomando rumo ignorado. A mulher foi atingida por dois dos quatro disparos e está internada no HCFMB.

A prisão hoje foi efetuada por uma equipe da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Ele passou por interrogatório e ficará preso, já que teve a prisão temporária concedida pela Justiça. Um inquérito policial foi aberto para acompanhar o caso.

