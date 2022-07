Polícia Civil prende homem acusado de roubar e matar idosa em Botucatu

Trabalho de inteligência da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) localizou o suspeito na Bahia. Crime chocou a cidade no mês de junho

Arquivo Acontece Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu prendeu nesta quinta-feira, dia 14, um homem acusado de roubar e matar uma idosa em Botucatu. O crime foi descoberto no dia 11 de junho, após a vítima ser encontrada morta em sua residência no bairro Comerciários.

Na oportunidade, Sueli Fátima dos Santos, de 66 anos, estava amarrada e amordaçada. O crime ocorreu dias antes do encontro do corpo, segundo a Polícia.

Após diligências os policiais identificaram o suspeito do crime, de 29 anos, que foi localizado e preso na cidade de Camaçari, estado da Bahia.

Na ação que resultou na prisão do suspeito, Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) tiveram o auxílio das Polícias Civil e Militar da Bahia. Durante aproximadamente um mês houve um intenso trabalho de inteligência da Polícia Civil para identificação e descoberta do paradeiro do homem apontado como autor.

Com os trabalhos de Inteligência Policial realizado pela DIG de Botucatu e integração das polícias dos Estados se chegou a prisão do possível autor do Latrocínio que estava com mandado de prisão decretado pelo juizado de Botucatu. Na data de 13/07/2022 ele foi preso em uma operação coordenada pelo setor de inteligência da DIG de Botucatu, conforme BO DO2306-1/2022 DIG BOTUCATU, diz comunicado da Polícia Civil.

