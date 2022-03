Polícia Civil marca presença no 4° Dia de Campo da Estância Lívia em Botucatu

A Polícia Civil, através do Grupo de Investigação em Área Rural GIAR, marcou presença no 4° Dia de Campo da Estância Lívia em Botucatu. O evento foi realizado no último sábado, dia 19.

Trata-se de um evento tradicional no calendário agropecuário do estado de São Paulo e é realizado anualmente pela PARIZ CONSULTORIA AGROPECUÁRIA. Teve a participação da Unesp Botucatu e Fazenda Estância Lívia, com apoio da Secretaria de Agricultura de Botucatu e Grupos de Estudo da Unesp: Gempa, GPD, Agrimip e Cenagri júnior.

O objetivo é integrar e demonstrar aos produtores rurais e estudantes das ciências agropecuárias, produtos e técnicas modernas, para a melhoria na qualidade e produtividade dos operadores do agronegócio.

Durante o evento, além dos policiais integrantes do Giar e do Chefe dos Investigadores, também esteve presente no evento o Delegado Seccional de Polícia de Botucatu, Dr Lourenço Talamonte Netto. Além de explanar sobre o trabalho realizado pelo Grupo de Investigação em Área Rural GIAR, ele agradeceu aos participantes por trabalharem diuturnamente e de forma incansável para levar alimentos de qualidade à nossa população.









