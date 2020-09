Polícia Civil Investiga incêndios em propriedades rurais de Itatinga

A Delegacia de Polícia de Itatinga está investigando as causas de incêndios ocorridos em propriedades rurais do município no mês de setembro. O objetivo é a identificação de possíveis autores.

A Polícia Civil recebeu apoio da Polícia Técnico Científica, que enviou aos locais de incêndio Peritos e Fotógrafos experientes, que mapearam e efetuaram minuciosas pericias nas áreas atingidas pelo fogo.

A Polícia Civil pede a população que denuncie atos de vandalismo como este. A ajuda pode ocorrer de forma anônima, através dos telefones (14) 3848-1155 ou também do número 181 do Disk Denúncia.