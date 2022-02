Polícia Civil investiga derrame de notas falsas em Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu investiga um derrame de notas falsas no comércio. Os crimes foram executados durante esta semana em vários corredores comerciais do município.

Segundo apurado pelo Acontece Botucatu, foram 15 casos de estelionatos aplicados nos últimos dias. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) está atuando para procurar os criminosos.

As notas espalhadas no comércio são de R$ 200. Na maior parte dos casos o suposto cliente faz uma compra pequena, paga com a nota falsa e recebe o troco, gerando prejuízo para o comerciante.

De acordo com a Polícia Civil, são várias pessoas atuando em Botucatu. Um grande problema neste momento é que as vítimas não estão fazendo boletim de ocorrência.

A Polícia Civil pede para que as vítimas procurem a DIG para informar o caso. Apenas com o boletim de ocorrência os agentes podem trabalhar para incriminar os estelionatários.

O telefone da DIG é: (14) 3881-2000.

