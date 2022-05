Polícia Civil intensifica ações contra invasores de propriedades Rurais em Itatinga                                 

A Polícia Civil de Itatinga desencadeou nesta quarta-feira, 25, a chamada operação bloqueio, que contou com a participação de Policiais Civis do Grupo de Investigação em Área Rural – GIAR I Botucatu e GIAR II Itatinga, da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

Os objetivos eram a prevenção da extração ilegal de resina, furtos de melgueiras e invasões de propriedades rurais para a instalação de apiários ilegais no município. Este fato vem causando consideráveis prejuízos aos produtores locais.

Durante os trabalhos, os membros das forças de segurança e Defesa Agropecuária percorreram toda área rural do município de Itatinga, identificando e registrando irregularidades em alguns apiários. Estas serão oportunamente analisadas pelos técnicos da Defesa Agropecuária paulista.

A Polícia Civil orienta a população para que denuncie os furtos e invasões de propriedades rurais através dos telefones 14-3848-1155 da Polícia Civil, 190 da Polícia Militar e 153 da GCM de Itatinga.

