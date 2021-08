Polícia Civil incinera 550 quilos de cocaína em Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu realizou nesta segunda-feira, 08, mais uma operação para incineração de drogas. A ação foi coordenada pela Delegacia Seccional de Botucatu.

Foram incinerados aproximadamente 550 quilos de drogas. Os entorpecentes foram apreendidos pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) durante o fim de semana.

Participaram da operação de hoje policiais civis de Itatinga, DIG e Dise Botucatu. A incineração foi precedida de autorização judicial, com supervisão do Ministério Público e acompanhamento da Vigilância Sanitária.

“Referem-se às drogas apreendidas na Rodovia Castelo Branco, no Município de Itatinga, pela Polícia Rodoviária no último sábado, dia 07/08/2021, demonstrando efetividade no combate ao tráfico de drogas e crime organizado em Botucatu e região”, disse o Delegado Seccional de Polícia Dr. Lourenço Talamonte Neto.