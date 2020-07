Polícia Civil Identifica mulher que praticou Roubo contra idoso em Itatinga

Policiais Civis da Delegacia de Polícia de Itatinga identificaram nesta quarta-feira, 01, a autora de um roubo ocorrido no município na noite do dia 27 de março. Durante a ação delituosa, a autora, uma mulher de 40 anos, invadiu a residência de um homem de 85 anos, que estava sozinho em sua residência.

A autora, ao ser flagrada pelo idoso, o agrediu violentamente, levando vários objetos e uma pequena quantia em dinheiro. O sucesso na identificação da autora deste roubo foi possível pela troca de informações existente entre a Polícia Civil e Guarda Civil Municipal de Itatinga.

Diante dos fatos, o Delegado de Polícia de Itatinga, Dr. Antenor de Jesus Zeque, determinou o indiciamento da autora do roubo e o encaminhamento do inquérito policial para apreciação do Poder Judiciário.