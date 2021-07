Polícia Civil identifica autor de roubo contra idosa em Itatinga  

Os Policiais Civis Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia de Itatinga esclareceram nesta quarta-feira, dia 07, um caso de roubo praticado contra uma senhora de 59 anos, ocorrido na noite do dia 10/06 na área central da cidade.

O autor, um homem de 26 anos, transitava pela mesma via pública que a vítima e após perceber que a mulher estava com seu aparelho celular no bolso da calça, se aproximou e lhe perguntou o horário, sendo que no momento em que a vítima tirou o aparelho do bolso, teve o celular retirado de suas mãos.

Como a mulher resistiu em entregar o aparelho, foi agredida violentamente, com um soco e uma rasteira, que deixaram a idosa caída na via pública.

De posse das informações prestadas pela vítima e pelos Policiais Militares que prestaram socorro à vítima, a equipe de investigação diligenciou pela cidade de Itatinga, identificando e apresentando em cartório o autor do roubo, para que o mesmo fosse formalmente indiciado pelo crime praticado e responda judicialmente por seus atos.