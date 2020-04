Polícia Civil Identifica autor de furto de gado em Itatinga

A Polícia Civil desencadeou na noite deste sábado, 04, uma operação visando a recuperação de bovinos que foram furtados de uma propriedade rural da cidade de Itatinga. Após troca de informações com o proprietário dos animais, bem como a identificação do autor do furto e dos receptadores, a Polícia Civil uniu forças com a Polícia Militar e GCM de Itatinga para diligenciar na área rural do município.

Durante os trabalhos foram recuperadas 6 cabeças de gado que estavam em poder do primeiro receptador e 5 cabeças de gado que estavam em poder do autor do furto. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde prestaram esclarecimentos ao Delegado, Dr. Antenor de Jesus Zeque.

Os outros animais foram vendidos a um pecuarista da cidade de Laranjal Paulista, que foi notificado sobre a origem ilícita do gado e está providenciando a devolução dos mesmos ao proprietário. Todos os responsáveis serão indiciados e responderão criminalmente pelos respectivos crimes.

“Graças a Deus pegaram o LADRÃO que furtou meu gado, gostaria de agradecer ao meu amigo Edilton Souza, aos aos meus Amigos da Polícia Civil Glauco Valério e Luciano Guido Piazza, aos amigos da GCM WS Silva e GCM Rodrigues, aos amigos da Polícia Militar Evadson Carolino e Anderson Almeida, ao Conselho Municipal de Proteção Animal Ana Zanotello e Fernanda Honório”, disse a vítima no Facebook.