Polícia Civil identifica ‘apicultores’ que invadiram propriedades rurais em Itatinga

Após intenso trabalho investigativo, policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu e Delegacia de Polícia de Itatinga, identificaram na madrugada desta sexta-feira, 21, dois apicultores da cidade de Arapoti-PR. Eles são os responsáveis pela invasão e depósito de caixas de abelhas de forma clandestina em propriedades rurais do município de Itatinga.

Os autores foram abordados por policiais civis e Guardas municipais no momento em que cruzavam a área urbana do município. Eles estavam indo até as áreas invadidas para o manejo do apiário clandestino.

Após revista ao caminhão e seus ocupantes, foram localizadas caixas de abelhas idênticas às encontradas no interior das propriedades rurais invadidas e por este motivo, os ocupantes do caminhão confirmaram que invadiram propriedades em nossa região, devido à alta qualidade do mel produzido em nossas florestas.

A operação Policial foi coordenada pelos Delegados de Polícia Dr. Antenor de Jesus Zeque, Dr. Celso Olindo e Dr.Geraldo Franco Pires, com a participação dos Policiais Civis Luciano e Rui, e apoio operacional dos GCMs Targino, Lobo e Trindade.

Os autores foram identificados, ouvidos e liberados e vão responder pelos eventuais crimes praticados em liberdade. Ambos possuíam passagens criminais no estado do Paraná.