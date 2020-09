Polícia Civil faz operações preventivas contra o crime em Itatinga

A Polícia Civil desencadeou neste fim de semana a operação “Itatinga Segura”. O objetivo foi prevenção de crimes nas áreas urbana e rural do município. Os policiais Civis realizaram rondas na área rural do município, visando a prevenção de furtos, invasões e outros crimes que tiram a paz do homem do campo.

Na área urbana do município foram fiscalizados estabelecimentos comerciais que trabalham com manutenção, compra e venda de aparelhos celulares, visando a prevenção à compra e venda de aparelhos celulares provenientes de crimes.

“Importante destacar que todas os estabelecimentos estão cumprindo as recomendações da autoridade policial, mantendo cadastro completo dos aparelhos negociados”, disse a Polícia Civil em nota.

Já no período noturno de sexta-feira e sábado, a Polícia Civil participou de operação conjunta com a Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, visando a prevenção de aglomeração na praça da família.