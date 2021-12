Polícia Civil faz operação para recuperar cabos telefônicos em Itatinga; dois homens são presos

Uma operação policial foi desencadeada nesta quarta-feira, 29, pela equipe GARRA II da Polícia Civil, após o recebimento de uma denúncia, dando conta que um ferro-velho estaria recebendo cabos telefônicos, feitos de cobre e cordoalhas de aço. Objetos são de furtos ocorridos nos últimos dias na região de Avaré.

Com a informação, Policiais Civis de Itatinga foram até o ferro-velho perto da área central da cidade, onde um representante de uma empresa de telefonia também compareceu. Indagado sobre os metais finos, o proprietário do ferro-velho indicou o local onde estavam diversos cabos telefônicos.

O representante da empresa prontamente reconhecido os cabos de cobre e cordoalhas, bem como capas plásticas que guarneciam os cabos desencapados. O proprietário do estabelecimento disse que havia adquirido o material de outro ferro-velho, também sediado no município de Itatinga e que não apresentou nota fiscal do material ou outro documento que demonstrasse a origem.

Os Policiais Civis, com o apoio da Guarda Municipal de Itatinga, foram até o outro ferro-velho apontado como revendedor dos cabos furtados, onde foi encontrada uma grande quantidade de cabos da mesma espécie dos que haviam sido localizados no primeiro estabelecimento, sendo aproximadamente 1.500 quilos de material ao todo.

Ao ser questionado, o proprietário disse que os cabos haviam sido adquiridos de uma empresa do município de Bofete, mas não tinha documentos que atestassem a idoneidade ou demonstrassem a sua origem.

Diante dos fatos, os dois proprietários de ferros-velhos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Plantão Policial de Botucatu, onde a Autoridade Policial, após se inteirar do ocorrido, ratificou a prisão em flagrante, tendo indiciado os dois indivíduos por Receptação Qualificada.

Segundo a Polícia Civil, a sua subtração, além do prejuízo gerado para a própria empresa, afeta toda uma coletividade que depende dos serviços em questão. Os indiciados foram encaminhados à Cadeia Pública de Itatinga, onde ficarão à disposição da justiça.









