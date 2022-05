Polícia Civil faz operação para evitar furto de materiais recicláveis em Itatinga

A Polícia Civil de Itatinga, através do Grupo de Investigação em Área Rural -GIAR II, desencadeou na sexta-feira, dia 06, uma operação de fiscalização para prevenir a receptação de cabos e partes de transformadores elétricos por parte dos estabelecimentos que compram materiais recicláveis em Itatinga.

Os Policiais Civis visitaram todos os estabelecimentos que trabalham com a compra de materiais recicláveis e não constataram irregularidades.

Esse fato este demonstra a efetividade do combate à esta modalidade criminosa por parte da Polícia Civil. Importante salientar que além das ações voltadas à fiscalização, as equipes do GIAR I -Botucatu e GIAR II -Itatinga, implantaram o policiamento preventivo especializado rural na área de abrangência da Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu, diz comunicado.