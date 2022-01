Polícia Civil faz operação para combater ações criminosas na área rural de Itatinga

A Polícia Civil desencadeou na manhã deste domingo, 02, uma operação denominada ‘campo seguro’, no município de Itatinga. Integrantes do Grupo de Investigação em Área Rural da Delegacia de Polícia de Itatinga estiveram na ação.

O objetivo é a prevenção de crimes na área rural do município, principalmente a invasão de propriedades rurais para o manejo ilegal de apiários, além do furto e roubo de gado e máquinas agrícolas.

Segundo a Polícia Civil, os agentes visitarão as propriedades rurais durante a ronda especializada, visando a troca de informações com os proprietários, trabalhadores e moradores do campo para a redução dos índices criminais na área rural.

Os interessados em fazer denúncias de crimes envolvendo propriedades rurais podem ligar para o Giar, através do fone (14) 3848-1155. De acordo com a Polícia Civil, o assunto será tratado com o máximo sigilo.

Compartilhe esta notícia