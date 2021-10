Polícia Civil esclarece homicídio em Itatinga

A Polícia Civil de Itatinga esclareceu totalmente nesta quarta-feira, 27, um homicídio cometido no último fim de semana no município. Todos os envolvidos na briga ocorrida na Praça da Igreja Santa Cruz e que culminou com o brutal homicídio do trabalhador rural Rogério Ribeiro de Aguiar, de 33 anos, foram identificados.

A vítima foi violentamente espancada e esfaqueada, falecendo em decorrência dos ferimentos. Durante as investigações, os policiais civis do Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia de Itatinga colheram informações e depoimentos que possibilitaram a identificação dos 3 homens e 1 mulher envolvidos no crime.

Diante dos fatos narrados no boletim de ocorrência e material produzido durante as investigações, o Delegado de Polícia Titular de Itatinga, Dr. Antenor de Jesus Zeque, representou junto ao Poder Judiciário pela decretação da prisão temporária dos três homens envolvidos na ocorrência e que ainda não haviam se apresentado à autoridade policial para prestar esclarecimentos.

Ainda na terça feira, a autoridade policial, determinou o formal indiciamento da mulher envolvida na ocorrência pelo crime de homicídio, após a mesma apresentar-se voluntariamente na Delegacia de Polícia após o término do período flagrancial, para prestar esclarecimentos em relação aos fatos, devendo a mesma responder pelo crime em liberdade.

Na manhã de ontem os Policiais Civis integrantes do Garra II e Giar II, com o apoio da Gcm, desencadearam uma operação policial no município para a captura dos procurados. A ação teve êxito na localização e prisão de um homem de 22 anos, natural da Bahia, que estava abrigado na casa de parentes na região central da cidade de Itatinga.

As forças de Segurança de Itatinga continuam procurando outros homens envolvidos no crime e cujas prisões temporária foram decretadas pela justiça, para que os mesmos sejam capturados e permaneçam à disposição da justiça.