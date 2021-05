Polícia Civil esclarece homicídio e cumpre mandados de prisão em Itatinga

A Polícia Civil de Itatinga esclareceu nesta quarta-feira, dia 26, um caso de homicídio, ocorrido no dia 09 na praça da família da cidade. A vítima foi José Carlos dos Santos, de 35 anos, natural de Lagarto-SE.

Consta em inquérito policial que ele foi morto por golpes de faca, desferido por um indivíduo após uma discussão com um grupo de homens que também são investigados no caso. Com o avanço nas investigações e a coleta de provas, o Delegado de Polícia titular de Itatinga, Antenor de Jesus Zeque, representou junto ao poder judiciário pela decretação da prisão temporária dos investigados.

Em decorrência do deferimento e decretação das prisões pelo Poder Judiciário, foi realizada hoje uma operação policial para cumprimento dos mandados de prisão. A ação contou com a participação de equipes de policiais civis da Delegacia de Polícia de Itatinga e Garra Itatinga, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

Os capturados foram recolhidos à cadeia pública local e permanecerão à disposição da autoridade policial pelo prazo determinado nos respectivos mandados de prisão.