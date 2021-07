Polícia Civil esclarece furto de gado na região de Botucatu

O Grupo de Investigação em Área Rural da DIG Botucatu, o “GIAR”, esclareceu nesta terça-feira, 06, um caso de furto na zona rural de Botucatu. A investigação esclareceu o furto de um Bovino ocorrido em uma Fazenda de Bofete.

Segundo a Polícia Civil, um bovino foi desviado e abatido por um funcionário da fazenda. O fato ocorreu no último final de semana.

Os integrantes do *GIAR*, após intenso trabalho, esclareceram ainda que, além deste animal, também obtiveram outra confissão do até então suspeito. Há seis meses ele confirmou que furtou outro bovino, com os mesmos modos e a mesma vítima.

O homem alegou que fez os furtos para quitar uma divida de R$ 1.800,00 que tinha com um morador de Bofete, relacionado a uma troca de veículos.