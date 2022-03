Polícia Civil esclarece falsa comunicação de sequestro em Itatinga

A Polícia Civil esclareceu nesta quarta-feira, dia 02, uma falsa comunicação de crime. O fato ocorreu no município de Itatinga, região da Seccional de Botucatu.

A Polícia Civil registrou no dia 27 de janeiro deste ano um boletim de ocorrência, que noticiou o roubo mediante sequestro contra um homem de 58 anos. A vítima era trabalhador da construção civil e morador do município.

Durante a elaboração da ocorrência, a suposta vítima informou aos policiais civis que trafegava pela Rua São Francisco, na região central, quando 3 homens se aproximaram em um veículo e o dominaram, levando-o para uma região de mata.

Ele relatou que no local teria sofrido tortura física e psicológica para transferir dinheiro de sua conta, por meio do sistema pix, para a conta dos criminosos. A suposta vítima, disse na ocasião que teria ficado das 12:00 às 22:00 horas em poder dos criminosos e que após não conseguirem transferir o dinheiro de sua conta, teriam levado uma carteira contendo documentos e o valor de 300, além de um aparelho celular.

Diante da gravidade do caso, os policiais civis do Garra diligenciaram pelo município em busca de testemunhas e câmeras de monitoramento que pudessem levar os policiais ao esclarecimento do caso. Após o término das diligências, ficou provado que o roubo mediante sequestro não ocorreu, sendo a vítima novamente intimada para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

Diante do vasto material produzido durante as investigações, a suposta vítima confessou que o crime não ocorreu e que elaborou o boletim de ocorrência apenas para poder tirar a segunda via de sua cédula de identidade, que havia perdido dias antes da comunicação.

O autor será indiciado pelo crime de comunicação falsa de crime. Ele responderá judicialmente pelo crime praticado.

