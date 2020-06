Polícia Civil e GCM fazem operação contra o comércio de materiais ilícitos em Itatinga

Polícia Civil e GCM de Itatinga desencadearam nesta segunda feira, 01, a operação Força Total. A ação conjunta objetivou a fiscalização de estabelecimentos que trabalham com materiais recicláveis, para que os mesmos não comprem fios, baterias e outros materiais de origem ilícita.

Durante a fiscalização a um dos estabelecimentos, os policiais presenciaram a chegada de um casal com várias ferramentas elétricas para venda, que segundo os mesmos, foram encontradas em uma área de mata próxima.

Diante dos fatos, o casal foi apresentado a autoridade policial, que apreendeu as ferramentas para investigação quanto sua origem. No período noturno, os policiais realizaram abordagens a pessoas em atitude suspeita, em locais com informações da ocorrência de tráfico de entorpecentes.

Além disso, houve ronda preventiva nas instalações das empresas responsáveis pela prestação de serviços essenciais como água, energia elétrica e telefonia aos cidadãos de Itatinga.