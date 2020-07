Polícia Civil e GCM de Itatinga cumprem mandados de busca e apreensão

Polícia Civil e GCM de Itatinga desencadearam na terça-feira, dia 08, uma operação denominada de ‘cidade segura’. As duas forças de segurança do município uniram forças para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em algumas residências do município, visando a identificação de autores de crimes contra o patrimônio.

Os mandados de busca foram deferidos pelo Poder Judiciário, após representação do Delegado de Polícia Dr. Antenor de Jesus Zeque, baseado em investigações realizadas por Policiais Civis da unidade policial.

Terminadas as buscas, as forças de segurança dividiram suas equipes, visando o policiamento preventivo na região central da cidade e propriedades rurais localizadas às margens da estrada de acesso a Angatuba e região da balsa.