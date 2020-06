Polícia Civil de Itatinga resgata cachorro acorrentado em árvore durante tempestade

Na noite desta sexta feira, 26, os policiais Civis Glauco e Luciano de Itatinga se deslocaram até uma chácara do município para verificar uma denúncia anônima de maus tratos a animal. Segundo a denúncia, o proprietário do local, mantinha um cachorro acorrentado a uma árvore, sem nenhuma proteção contra a tempestade que assolava o município naquela noite.

Os policiais chegaram nessa chácara com forte chuva e após realizarem buscas, encontraram o cão amarrado nessa árvore. O mesmo estava com fome, frio e medo dos relâmpagos, pois no local, não havia sequer uma cobertura para sua proteção, diz boletim de ocorrência.

O arrendatário da chácara disse aos policiais civis que havia esquecido o animal acorrentado. Diante dos fatos, o tutor foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itatinga e apresentado ao Delegado de Polícia Dr. Antenor de Jesus Zeque, que determinou a elaboração de um termo circunstanciado em relação aos maus tratos ao animal,

crime este, previsto no artigo 32 da lei 9605/98.