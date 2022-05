Polícia Civil de Itatinga recupera veículo levada por estelionatário para o Paraná

O Grupo de Investigação em Área Rural -Giar II da Polícia Civil de Itatinga, desencadeou nesta terça feira, dia 10, a Operação Divisa. O objetivo era a recuperação de um veículo e a identificação dos envolvidos em um caso de estelionato, ocorrido no início do ano no município de Itatinga.

Relata boletim de ocorrência que um funcionário enganou os empregadores, se oferecendo para intermediar a venda de uma camionete D10 Chevrolet e desaparecendo com o veículo em seguida. Com o avanço das investigações, os Policiais Civis do Giar constataram que o autor e outro homem de uma cidade vizinha haviam negociado o veículo produto de crime com um morador da cidade de Sengés, norte do Paraná, na divisa com o estado de São Paulo.

Com as informações colhidas durante as investigações e o mandado de busca e apreensão para a camionete em mãos, os policiais civis viajaram para a cidade de Sengés e após intensas buscas pelas áreas rural e urbana do município, localizaram e apreenderam a camionete, que estava estacionada em uma via pública da cidade

A Polícia Civil destaca que as investigações continuam, até que todos os envolvidos sejam identificados e responsabilizados. O veículo retornou para Itatinga.

Compartilhe esta notícia