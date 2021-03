Polícia Civil de Itatinga recupera cabeças de gado que foram compradas com cheque de terceiro e assinatura falsificada

A Polícia Civil de Itatinga, em conjunto com policiais do setor de inteligência da Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu- DIG, esclareceram nesta terça-feira, 09, um caso de estelionato ocorrido no município de Itatinga na tarde da última quinta-feira 04/03.

Na oportunidade dois homens compraram de um pecuarista cinco cabeças de gado, utilizando como parte do pagamento um cheque de terceiro com assinatura falsificada. Durante as investigações os policiais civis obtiveram informações junto aos integrantes da Polícia Militar de Botucatu, que somadas com informações colhidas durante o trabalho de campo e inteligência, culminaram com a identificação dos integrantes do bando criminoso.

Os bovinos, produtos de estelionato foram localizados em uma propriedade rural localizada no município de Pratânia. Encerrada a fase investigativa, com a identificação dos autores e a restituição dos animais ao proprietário, a autoridade policial determinou o formal indiciamento dos autores.

Os mesmos vão responder criminalmente por seus atos. Ao todo foram identificadas quatro pessoas envolvidas no crime, sendo que todos possuem passagens criminais pelos mais variados delitos. Os acusados vão responder em liberdade, pois não foram presos em flagrante.