Polícia Civil de Itatinga recupera bicicleta furtada esta semana

A Polícia Civil de Itatinga esclareceu nesta sexta-feira, dia 26, um caso de furto de bicicleta no município. Os Policiais Civis da Delegacia de Polícia de Itatinga identificaram nesta manhã, os autores do furto, que ocorreu na noite de quarta-feira, dia 24, no Centro Integrado de Esporte, Educação e Lazer da Prefeitura Municipal.

Após troca de informações com integrantes da Guarda Municipal, os policiais civis da unidade fizeram diligencias pela cidade, localizando a bicicleta em uma residência no bairro CDHU Mário Covas.

Segundo a Polícia Civil, a bicicleta teria recebido pintura na cor preta, para posterior venda. Após tomar ciência dos fatos, a autoridade policial determinou a entrega da bicicleta ao proprietário e o indiciamento de um dos autores, de 31 anos, oriundo da cidade de São Paulo pelo crime de furto.

O indiciado responderá ao crime em liberdade. As equipes estão nas ruas para localização do segundo autor do crime.