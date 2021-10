Policia Civil de Itatinga identifica autores de furto de aço na linha férrea

Policiais Civis, integrantes do Giar II – Grupo de Investigação em Área Rural, identificaram nesta semana três autores de danos aos postes de cimento da linha férrea da Concessionária Rumo Malha Paulista. O fato ocorreu no município de Itatinga.

Segundo a Polícia, o furto era seguido de venda para posterior venda de sua ferragem. Durante os trabalhos, os policiais civis apreenderam 14 barras de ferro com aproximadamente 7 metros de comprimento cada.

As barras estavam escondidas em casas da Comunidade da Fepasa, localizada às margens da linha férrea. A empresa Rumo enviou um inspetor para a Delegacia de Polícia de Itatinga, sendo que o mesmo fez o reconhecimento e retirada do material apreendido. Houve a elaboração de boletins de ocorrência.

Após a identificação, os autores se apresentaram à autoridade policial para prestar esclarecimentos e foram submetidos aos demais atos de Polícia Judiciária.

“Importante destacar, que a equipe do Grupo de Investigação em Área Rural de Itatinga, está em fase de treinamento de seus integrantes, para atingir o nível de excelência dos trabalhos investigativos desempenhados pela equipe do Giar I, criado pela Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu no ano de 2020”, diz nota da Polícia Civil.