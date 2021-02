Polícia Civil de Itatinga esclarece caso de roubo em mercado; um homem foi preso em Botucatu

A Polícia Civil de Itatinga esclareceu nesta quarta-feira, dia 16, um caso de roubo ocorrido no município. O crime ocorreu no dia 01/02 em um mercado da cidade, quando dois homens, usando capacetes, chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta furtada minutos antes e especialmente para a prática do roubo.

Após chegarem em frente ao mercado, um deles entrou no estabelecimento comercial armado com uma faca e após anunciar o roubo, subtraiu a quantia de R$ 400 do caixa. Durante a fuga, os autores foram acompanhados por policiais militares que estavam em patrulhamento na região, mas conseguiram escapar em uma área de mata.

Diante da gravidade do fato, Policiais Civis, Policiais Militares e Guardas civis Municipais se uniram para a identificação, localização e prisão dos autores, sendo que após diligências pelo município, ambos foram identificados e indiciados pelo crime de Roubo.

Após representação da autoridade policial junto ao Poder Judiciário, ambos tiveram suas prisões preventivas decretadas. Um dos autores foi capturado na última semana por policiais civis e o segundo nesta quarta-feira pela Guarda Civil Municipal de Botucatu. Ambos permanecerão à disposição da justiça no CDP de Itatinga.