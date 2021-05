Polícia Civil de Itatinga esclarece caso de furto de caixas de abelha

A Polícia Civil de Itatinga esclareceu nesta quarta-feira, dia 26, um caso de furto de 21 caixas de abelhas. O fato ocorreu no dia 10 de maio em uma fazenda do município de Botucatu.

Durante as investigações os policiais civis identificaram um morador da cidade de Avaré, que os levou até uma área do Instituto Florestal de Avaré, no qual parte das caixas estavam depositadas.

Diante dos fatos, o investigado foi apresentado ao Delegado de Polícia do plantão policial de Avaré, para os demais atos de Polícia Judiciária e restituição do material recuperado ao proprietário.