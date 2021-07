Polícia Civil de Itatinga apreende 4 máquinas caça níqueis durante operação

A Polícia Civil realizou nesta sexta-feira, dia 23, a operação Itatinga mais segura, por policiais civis da Delegacia de Polícia de Itatinga e participação de policiais civis integrantes do Garra.

Os policiais civis fiscalizaram todos os estabelecimentos comerciais (ferros velhos), que compram materiais recicláveis no município de Itatinga, tendo a finalidade de coibir a compra de fios de cobre, objetos de bronze e baterias.

Ainda no período da manhã, os policiais civis flagraram simultaneamente dois estabelecimentos comerciais, com 4 máquinas caça níqueis em operação, sendo que após a conclusão do trabalho dos Peritos do Instituto de Criminalística da cidade de Botucatu, os proprietários dos estabelecimentos comerciais foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Itatinga.

O Delegado de Polícia Dr. Antenor de Jesus Zeque, tomou ciência dos fatos e determinou a elaboração dos respectivos termos circunstanciados contra os averiguados. Segundo consta em boletim, de início ambos transgrediram o disposto no Decreto Lei 3688/41, por estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele.

A operação foi finalizada no fim da tarde, com saldo de 2 Termos Circunstanciados referentes à prática de jogos de azar, sendo também 7 Ferros Velhos fiscalizados e 10 veículos abordados em estradas rurais do município. A operação contou com a participação de 7 Polícias Civis e 3 viaturas policiais.