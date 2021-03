Polícia Civil de Botucatu recebe 35 novas armas

A Polícia Civil de Botucatu recebeu nesta segunda-feira, 22, novas armas. Elas foram enviadas pelo Governo do Estado, através do Deinter 7.

Os modelos são 35 pistolas Glock. Elas irão atender todos os policiais das Delegacias Especializadas e sub-região de Botucatu.

“E conseguimos também a doação pela Justiça de mais três fuzis apreendidos com criminosos e já estamos utilizando nas operações”, disse o Dr. Lourenço Talamonte Neto, Delegado Seccional de Polícia.

A Polícia Civil de SP vem aos poucos substituindo as antigas Taurus pelas pistolas Glock. O objetivo da Polícia Civil é substituir até 2022 todas as Taurus que estão com seus agentes.