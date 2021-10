Polícia Civil de Botucatu prende 3 suspeitos de roubo em condomínio

Trabalho de investigação foi realizado pela DIG de Botucatu e os presos são da cidade de São Carlos

A Polícia Civil de Botucatu, através de um trabalho da DIG, prendeu três suspeitos de terem assaltado uma casa em um condomínio em Botucatu no último dia 13 de setembro. Na ocasião um homem de 65 foi feito refém e os criminosos roubaram R$ 25 mil mediante transferências bancárias.

Os suspeitos são de São Carlos e foram detidos naquela cidade. Eles foram levados à cadeia de Itatinga, onde permanecem à disposição da Justiça.

Relembre

Polícia Civil e Polícia Militar registram, por volta das 20h00 do dia 13 de setembro, um caso de roubo e cárcere privado ocorrido em Botucatu. Segundo as primeiras informações, a ação criminosa começou no condomínio Indaiá, às margens da rodovia Castelinho.

Criminosos armados invadiram uma residência, e renderam um homem. Na sequência fizeram um morador refém e o levaram em cárcere privado, no próprio veículo.

Segundo o que foi levantado pelo Acontece Botucatu, a vítima foi liberada pelos bandidos após receberem uma transferência bancária. O homem, que não sofreu ferimentos, foi localizado em um canavial de São Manuel.

Segundo a Polícia Civil, trata-se de uma nova modalidade criminosa, o roubo com refém, o famoso sequestro-relâmpago, mas com o objetivo de conseguir valores financeiros via PIX.

Foram os assaltantes que ligaram para a família informando o paradeiro da vítima.