Polícia Civil de Botucatu faz operação contra violência em idosos

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio da Delegacia de Investigações Gerais e DDM de Botucatu, deflagrou, nesta sexta-feira (4), a Operação VETUS.

A ação faz parte de uma operação inédita, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o objetivo de combater crimes de violência contra o idoso nos 26 estados e no Distrito Federal.

A operação integrada, que teve início no dia 1º de outubro (Dia Internacional do Idoso), foi planejada tendo em vista o aumento de denúncias de abuso registradas durante o período da pandemia, pelo Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

A Polícia Civil de Botucatu já apurou no ano de 2020 mais de 32 denúncias, que culminaram com a instauração de procedimentos investigativos, com atendimento de mais de 35 pessoas idosas vítimas de violência e a prisão de agressores em Botucatu.

Na data de hoje, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão.