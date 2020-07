Polícia Civil de Botucatu faz incineração de 4 toneladas de droga

A Polícia Civil de Botucatu incinerou nesta segunda-feira, 06, quatro toneladas de drogas apreendidas na região. Mais de trinta policiais civis participaram da operação, que foi coordenada pelo Dr. Lourenço Talamonte Netto, Delegado Seccional de Polícia de Botucatu, que acompanhou pessoalmente os trabalhos.

Também participaram os Delegados de Polícia Dr. Antenor de Jesus Zeque e Dr. Carlos Antônio Improta Julião Filho, juntamente com as equipes das Delegacias de Polícia de Itatinga, São Manuel, DIG de Botucatu e policiais civis da Seccional de Botucatu.

Grande parte dessa droga foi apreendida pelos policiais militares rodoviários em rodovias que servem a região. Apesar da pandemia do novo coronavírus, as forças de segurança (Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal) tem demonstrado efetividade no combate ao tráfico de drogas em Botucatu e região.

“Aproveito para parabenizar e agradecer a todos os policiais pelo empenho demonstrado, principalmente nessa operação de hoje, que não deixou de ser uma operação de risco, pois envolve grande quantidade de droga apreendida e encaminhada para incineração. Isso representa prejuízo de milhões de reais para as organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, e quem ganha com isso é a população que tem uma polícia civil e as demais forças de segurança atuantes”, disse Dr. Talamonte.