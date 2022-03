Polícia Civil de Botucatu divulga imagens de homem tentando furtar estação da Sabesp no Lageado

A Polícia Civil de Botucatu registrou na noite desta quinta-feira, 03, uma tentativa de furto na estação da Sabesp na Fazenda Lageado. Imagens de uma homem no local do delito foram divulgadas nas redes sociais do investigador Marcos Franco.

“Tentativa de furto, ETA Sabesp no Lageado. Caso alguém conheça esse “cidadão ” denunciar as forças de segurança. Polícia civil, polícia Militar e Guarda Municipal”, disse o Policial.

Nos últimos dias a Sabesp foi vítima de dois atos de vandalismo e furto. O primeiro foi na última sexta-feira, 25/02, no Rio Bonito e o outro ocorreu na segunda-feira, 28/02, em São Manuel.

Nos dois episódios em suas instalações e estações o abastecimento de água ficou prejudicado. Qualquer informação sobre os autores pode ser repassada para a Polícia Civil (197), Polícia Militar (190) e Guarda Municipal (199).







Compartilhe esta notícia