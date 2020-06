Polícia Civil de Botucatu incinera 1,5 mil kg de droga

A Polícia Civil de Botucatu incinerou na tarde desta quarta-feira, 24, aproximadamente 1500 quilos de droga, entre maconha, cocaína e crack. A droga foi apreendida recentemente nas cidades de Botucatu, Itatinga, Porangaba e Pardinho.

Mais de 20 policiais civis estiveram envolvidos na operação, que contou com os Delegados, Dr. Paulo Buchignani e Dr. Antenor Zequi; com a Promotora de Justiça, Dra. Claudia Caldas Lourenção, o agente da Vigilância Sanitária, Sr. Nilton Leão, sob a supervisão do Delegado Seccional Lourenço Talamonte Neto, que também esteve no local.

“Essas grandes apreensões ocorridas nos últimos meses em Botucatu e região pelas forças de segurança (Polícias Civil e Militar e Guarda Municipal), demonstram a efetividade no combate ao tráfico de drogas em nossa região”, disse Paulo Buchignani, titular da Dise.

Por esse motivo, o Delegado Seccional, Dr. Talamonte, aproveitou para parabenizar e agradecer todos os policiais pelo empenho dado a essa causa nos últimos meses, mesmo em tempos de pandemia.