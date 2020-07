Polícia Civil começa investigação de incêndio na Secretaria de Saúde de Botucatu

Incêndio destruiu parte de estrutura da Saúde em Botucatu (Foto Acontece Botucatu)

A Polícia Científica esteve na manhã deste sábado, dia 11, na Secretaria Municipal de Saúde para periciar todos os pontos destruídos no incêndio desta madrugada. As chamas consumiram parte da estrutura, destruindo testes de coronavírus, kits de testagens, latas de leite, EPIs, entre outros itens.

Em conversa com o Acontece Botucatu, o Delegado Seccional de Polícia, Dr. Lourenço Talamonte, disse que a partir de agora será instaurado um inquérito policial para apurar as causas.

“Ali é um local frequentado por usuário de drogas, vagões abandonados e provavelmente essas pessoas atearam fogo nesse vagão, para se esquentar na noite, talvez, mas agora Polícia Civil vai investigar, a Polícia Científica está aqui colhendo provas. O que se sabe é que o fogo começou nesse vagão e ali se alastrou”, disse Talamonte.

Foi feito um boletim de ocorrência no Plantão da Polícia Civil com instauração do inquérito. Uma equipe da Polícia Civil colheu provas no vagão, na linha férrea e nas instalações atingidas.

O foto começou por volta de 00h30 e as chamadas foram combatidas por toda a madrugada. Ninguém se feriu, mas os prejuízos ainda serão contabilizados. Acesse www.acontecebotucatu.com.br e confira a cobertura completa do caso.

Veja abaixo vídeo com entrevistas e imagens da destruição