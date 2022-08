Polícia Civil busca mais testemunhas após acusação de agressões contra crianças especiais em escola de Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu está pedindo para que mais testemunhas possam procurar a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) após as graves acusações contra funcionários da Escola Nair Peres. O caso veio à tona nesta quarta-feira (10) e cita agressões contra crianças com deficiência.

Segundo a Polícia Civil, há denúncias de agressões contra duas crianças, sendo uma de 7 e a outra de 10 anos, conforme relato dos pais em boletim de ocorrência. O fato teria sido comprovado pelas câmeras de vigilância da escola, disse a Polícia.

Em conversa com o Acontece Botucatu, o Delegado Seccional de Polícia, Dr. Lourenço Talamonte Neto, pede para que mais testemunhas do caso possam fazer contato a DDM, ajudando assim nas investigações. Ele também pediu, se houver, que responsáveis de possíveis outras vítimas procurem a Polícia.

As gravações foram fornecidas pela Secretaria de Educação de Botucatu. O aparelho que guarda as imagens foi lacrado para que a Polícia Científica possa periciar os vídeos do sistema de segurança.

Em entrevista à Rádio Criativa FM na manhã desta quarta-feira (11)a Secretaria Municipal de Educação, Cláudia Gabriel, disse que os funcionários envolvidos nas acusações foram afastados preventivamente. Ela também afirmou que a Prefeitura está oferecendo suporte para as famílias e colaborando com as investigações.

Relembre o caso

O caso foi registrado nesta quarta-feira (10) na DDM. De acordo com a Polícia Civil, as imagens mostram os monitores da Escola agredindo e agindo com truculência contra as crianças.

Há imagens de empurrões, puxões de cabelo, entre outras agressões contra os alunos de educação especial, segundo a Polícia Civil.

As mães das crianças foram na sede da DDM, junto com representantes da Prefeitura e Secretaria de Educação. O aparelho DVR com as imagens será periciado pela Polícia Científica.

Um inquérito foi aberto para apurar o caso, segundo a Polícia Civil. Os acusados são funcionários concursados do Município, segundo a Secretária Cláudia Gabriel.

A Escola Municipal de Educação Especial “Nair Peres Sartori” fica localizada no bairro São Judas Tadeu. A unidade atende crianças com faixa etária entre e 4 a 18 anos, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, associado ou não a comprometimento motor, emocional e sensorial.

