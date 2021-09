Polícia Civil apreende mais um lote de gado roubado em Itatinga

Policiais Civis, integrantes do GIAR (Grupo de Investigação em Área Rural) da Seccional de Botucatu, localizaram e apreenderam nesta sexta-feira, dia 17, mais um lote com 3 animais roubados no dia 14 em uma fazenda do município de Itatinga.

Os animais estavam em uma propriedade rural no município de Taquarituba e foram entregues pelo comprador, que alegou desconhecer a origem ilícita dos animais. Elas se somam a mais 4 cabeças de gado localizadas próximas à propriedade rural e também com 336 cabeças apreendidas e entregues ao proprietário na cidade de Bauru.

O trabalho integrado realizado pela Polícia Civil e os pecuaristas, culminou com a recuperação de 343 cabeças de bovinos.

“Os policiais civis integrantes do Giar continuam em diligência, realizando um trabalho de inteligência e reunindo informações com provas, que levarão os autores deste nefasto crime de roubo à prisão, devolvendo a paz ao homem do campo, para que continuem gerando empregos e trazendo desenvolvimento para o país através do seu importante trabalho”, diz comunicado.