Polícia Civil apreende dois adolescentes em operações distintas contra o tráfico de drogas em Botucatu

Droga apreendida na Vila Jardim (Foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil apreendeu na tarde desta segunda-feira, dia 11, dois adolescentes por ato infracional tráfico de drogas. Ambos com idades entre 14 e 15 anos.

A primeira ação da DISE (Delegacia de Investigação sobre Entorpecente) foi realizada com mandado de Busca e Apreensão Domiciliar no conjunto habitacional Vila Jardim, local conhecido como “Predinhos do CDHU”.

Em um apartamento localizaram, 75 Papelotes de Crack, 28 Papelotes de cocaína, 1 Paranga de maconha e R$ 20,00 em dinheiro. O menor infrator foi encaminhado à Cadeia Pública da cidade de Cesário Lange.

A outra operação Policial da DISE ocorreu na região da Cohab 2, no conjunto habitacional conhecido por “cachoeirinha”. No apartamento onde mora um adolescente de apenas 14 anos, foram localizados dentro do colchão da cama 13 papelotes de crack e uma paranga de maconha.

Segundo boletim, o jovem confirmou as drogas eram para a venda. O adolescente já possuía Mandado de Busca e Apreensão expedido pela vara da Infância e Juventude de Botucatu por ter agredido sua avó.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à unidade prisional adequada, descreve boletim da Polícia Civil. A operação contou com auxílio da GCM.

