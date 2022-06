Polícia Civil apreende 791 pinos com cocaína em São Manuel

Além das porções unitárias, policiais encontraram 140 gramas da droga, que seriam usados para abastecer mais pinos

Durante operação de combate ao tráfico, policiais civis de São Manuel apreenderam nesta quinta-feira, 09, 791 pinos com cocaína e outros 140 gramas da droga em uma casa no Jardim Santa Mônica. Um homem, que já tinha condenação por tráfico, foi preso em flagrante e responderá novamente pelo crime.

A apreensão de cocaína, no total de 683 gramas, ocorreu pela manhã e foi feita por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Botucatu. Além dos pinos com a droga e da porção bruta, a polícia recolheu no imóvel duas balanças de precisão e mais 800 pinos plásticos vazios.

“Todos os ependorfs eram personalizados com adesivo, como se fosse uma espécie de marca ou origem da droga”, diz nota da corporação. O suspeito foi encaminhado à cadeia de Itatinga, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Compartilhe esta notícia