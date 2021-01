Polícia Ambiental realiza soltura de animais silvestres em Botucatu

A Polícia Ambiental realizou nesta quinta-feira, dia 21, a soltura de animais silvestres na zona rural de Botucatu. O fato se deu após solicitação dos veterinários do CEMPAS da Unesp.

A soltura ocorreu após tratamento e cuidados médicos especializados. Após análise pelo corpo médico veterinário, foi contatado que os animais se encontravam aptos para retorno aos seus habitats.

Os seguintes animais foram soltos:

1 veado catingueiro

1 Socó dorminhoco

1 Gavião carijó.

A pedido dos veterinários, os animais foram soltos na área particular do Instituto Floravida, local com vegetação característica e abundante para sobrevivência de tais espécies. Participaram da ocorrência os policiais Cb PM Foglia e Cb PM Pontes.