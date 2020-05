Polícia Ambiental prende caçadores e apreende armas de fogo em São Manuel

A Polícia Ambiental de Botucatu realizou um flagrante de porte ilegal de arma e ato de caça, nesta segunda-feira, 11. O caso aconteceu no município de São Manuel, bairro Benjamim, próximo a uma colônia de pescadores.

Durante patrulhamento, os policiais abordaram um veículo Fiat Siena, com três ocupantes. Foi efetuada vistoria no veículo, onde foi localizado em uma bolsa contendo um revólver calibre 32 desmuniciado, 47 cartuchos intactos calibre 22, 10 cartuchos calibre 32 intactos e sete cartuchos calibre 22 deflagrados.

No assoalho do veículo foi localizada uma espingarda calibre 22 e uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22. Indagados à respeito, informaram que estavam indo caçar capivara. Com relação as armas, os indivíduos assumiram a propriedade.

Foi dada voz de prisão e conduzidos ao DP , onde a autoridade policial elaborou o auto de prisão em flagrante delito e o auto de exibição e apreensão das armas e munição. Foram elaborados 03 Autos de Infração Ambiental, por ato de caça, sendo arbitrada multa no valor de r$ 500,00 cada um, com base no artigo 25 da resolução SMA 048/14.

Foi arbitrada fiança no valor de r$ 1500, 00, sendo que até o término da ocorrência a mesma não havia sido paga.